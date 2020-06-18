В Рязани подешевели помидоры

-

Рязаньстат регулярно изучает цены на продукты в магазинах города.С 9 по 15 июня отмечено снижение цен на помидоры свежие на 5%, яйца куриные на 4,8%, огурцы свежие на 3,6%, лук репчатый на 1,9%, крупу гречневую-ядрицу на 1,8%, картофель на 1,7%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,7%, капусту белокочанную свежую на 1,4%, морковь на 1%.

В то же время подорожала говядина, куры охлажденные и мороженые, соль поваренная пищевая, вермишель.