В Рязани почтили память погибших во Второй мировой войне

В четверг, 3 сентября, на площади Победы в Рязани состоялось мероприятие, посвящённое 75-летию окончания Второй мировой войны.

Ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Рязанского училища ВДВ, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

На мероприятии отметили, что Вторая мировая война унесла жизни 1 миллиарда 700 млн человек, а это 80% от всего населения Земли. В конфликте участвовало более 60 государств, боевые действия велись на территории 40 стран.

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