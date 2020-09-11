В Рязани почтили память погибших в блокадном Ленинграде

В пятницу, 11 сентября, в Рязани на Ленинградском кладбище вспомнили события времён блокады Ленинграда.

Память погибших почтили трехразовым залпом оружия и минутой молчания. На мероприятии присутствовали первый зампред правительства области Анна Рослякова, мэр города Елена Сорокина, другие официальные лица и жители блокадного Ленинграда.

— Нашему поколению есть, чему учиться у тех, кто отдал свою жизнь и здоровье за спокойную, светлую жизнь, которую мы живем сейчас. Поэтому мы не имеем права забывать. Мы не забудем, — заметила Рослякова.

На мероприятии присутствовал житель блокадного Ленинграда, которого эвакуировали из города в 1942 году в возрасте 9-ти лет. Юрий Кляус попал в детский дом в Рязанской области. Он со слезами на глазах вспоминал погибших в блокаде и благодарил наших земляков за спасение сотен тысяч жизней. Делегация из Санкт-Петербурга привезла с собой капсулу с землей с двух мемориалов в Ленинградской области.

— У нас в Ленинграде есть такой мемориал «Журавли». Там похоронены сотни воинов красной армии и блокадников. Те, кто не дожил до светлого Дня Победы. Те, кто находился во время ранения на излечении в госпиталях. Те жители города, кто от голода и холода не выдерживал и уходил на тот свет. Для нас бальзам на душу, что мы присутствуем вместе с вами на Ленинградском кладбище – кладбище имени нашего города, — сказал Юрий Кляус.

Анна Рослякова вместе с курсантом Рязанского десантного училища зарыла капсулу с невской землей на одной из могил, где похоронен блокадник.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. За это время население города сократилось почти наполовину. Рязань не осталась в стороне от трагической судьбы Ленинграда. Наша область помогала оборонять город. На блокадных землях погибли около 12 тысяч рязанцев. С 23 февраля по 2 мая 1942 года через Рязань прошли 110 эшелонов из Ленинграда. С поездов было снято около 600 умерших, которых похоронили на Ленинградском кладбище.