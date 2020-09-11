Пятница, 11 сентября, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбществоПравительство

В Рязани почтили память погибших в блокадном Ленинграде

Иван Федоров

В пятницу, 11 сентября, в Рязани на Ленинградском кладбище вспомнили события времён блокады Ленинграда.

Память погибших почтили трехразовым залпом оружия и минутой молчания. На мероприятии присутствовали первый зампред правительства области Анна Рослякова, мэр города Елена Сорокина, другие официальные лица и жители блокадного Ленинграда.

— Нашему поколению есть, чему учиться у тех, кто отдал свою жизнь и здоровье за спокойную, светлую жизнь, которую мы живем сейчас. Поэтому мы не имеем права забывать. Мы не забудем, — заметила Рослякова.

На мероприятии присутствовал житель блокадного Ленинграда, которого эвакуировали из города в 1942 году в возрасте 9-ти лет. Юрий Кляус попал в детский дом в Рязанской области. Он со слезами на глазах вспоминал погибших в блокаде и благодарил наших земляков за спасение сотен тысяч жизней. Делегация из Санкт-Петербурга привезла с собой капсулу с землей с двух мемориалов в Ленинградской области.

— У нас в Ленинграде есть такой мемориал «Журавли». Там похоронены сотни воинов красной армии и блокадников. Те, кто не дожил до светлого Дня Победы. Те, кто находился во время ранения на излечении в госпиталях. Те жители города, кто от голода и холода не выдерживал и уходил на тот свет. Для нас бальзам на душу, что мы присутствуем вместе с вами на Ленинградском кладбище – кладбище имени нашего города, — сказал Юрий Кляус.

Анна Рослякова вместе с курсантом Рязанского десантного училища зарыла капсулу с невской землей на одной из могил, где похоронен блокадник.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. За это время население города сократилось почти наполовину. Рязань не осталась в стороне от трагической судьбы Ленинграда. Наша область помогала оборонять город. На блокадных землях погибли около 12 тысяч рязанцев. С 23 февраля по 2 мая 1942 года через Рязань прошли 110 эшелонов из Ленинграда. С поездов было снято около 600 умерших, которых похоронили на Ленинградском кладбище.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В этом году рязанцы отдыхали в Краснодарском крае

Новости Рязани
Tele2 проанализировала летние поездки рязанских абонентов. Несмотря на режим ограничений, который сохранялся в июне, количество выездов за пределы региона увеличилось на 10%...
Узнать больше

В Рязани почтили память погибших в блокадном Ленинграде

Администрация
В пятницу, 11 сентября, в Рязани на Ленинградском кладбище вспомнили события времён блокады Ленинграда. Память погибших почтили трехразовым залпом...
Узнать больше

Новый импульс развития университетов

Новости Рязани
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новый импульс развития университетов

Новости Рязани
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П....
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября. В Рязани...
Узнать больше

Николай Любимов провёл совещание по вопросам оказания медпомощи пациентам с коронавирусом

Власть
Обсуждалась текущая ситуация в регионе, а также работа районных и областных учреждений здравоохранения в условиях пандемии.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дмитрий Хубезов: Давайте доверим профессионалам и здравоохранение, и развитие Рязанской области

Акценты
13 сентября в России – Единый день голосования. Рязанцам предстоит выбрать депутатов областной Думы. 40 народных избранников решат, как будет развиваться область...
Узнать больше

Поэзия и музыка, объединяющие мир

Акценты
В праздничный день рязанское село Константиново погрузилось в яркие и многогранные звуки джаза. Своё 55-летие отметило любимое место всех почитателей великого поэта...
Узнать больше

Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

Акценты
Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+