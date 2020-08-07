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Новости РязаниОбщество

В Рязани почтили память охранника, погибшего от рук бандитов

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Сотрудники регионального Управления Росгвардии почтили память Романа Лукьянова, погибшего при отражении нападения на магазин «Джинсовый мир». Панихида прошла на Аллее героев Новогражданского кладбища. Собравшиеся возложили цветы к могиле погибшего сослуживца и почтили его память минутой молчания.

– Каждый год 7 августа в память о Романе Лукьянове мы проводим торжественную церемонию развода заступающих на службу нарядов, – отметил врио начальника отдела вневедомственной охраны по г. Рязани майор полиции Михаил Бозванов.

Ровно 20 лет назад, 7 августа 1999 года, в рязанском магазине «Джинсовый мир» на улице Островского сработала «тревожная кнопка». Старший сержант милиции Роман Лукьянов в составе группы задержания немедленно выехал на вызов. Когда патрульный автомобиль подъезжал к магазину, неизвестные из придорожных кустов открыли по нему огонь. Роман Лукьянов получил тяжёлое огнестрельное ранение и погиб на месте. Его напарник открыл ответный огонь, после чего преступники скрылись с места происшествия.

Как выяснилось позже, на магазин «Джинсовый мир» совершила разбойное нападение банда из 7 человек, на счету которой уже было несколько тяжких преступлений. В дальнейшем все преступники были задержаны и понесли наказание.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант милиции Роман Лукьянов награжден орденом «Мужества» посмертно.

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