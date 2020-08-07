В Рязани почтили память охранника, погибшего от рук бандитов

Сотрудники регионального Управления Росгвардии почтили память Романа Лукьянова, погибшего при отражении нападения на магазин «Джинсовый мир». Панихида прошла на Аллее героев Новогражданского кладбища. Собравшиеся возложили цветы к могиле погибшего сослуживца и почтили его память минутой молчания.

– Каждый год 7 августа в память о Романе Лукьянове мы проводим торжественную церемонию развода заступающих на службу нарядов, – отметил врио начальника отдела вневедомственной охраны по г. Рязани майор полиции Михаил Бозванов.

Ровно 20 лет назад, 7 августа 1999 года, в рязанском магазине «Джинсовый мир» на улице Островского сработала «тревожная кнопка». Старший сержант милиции Роман Лукьянов в составе группы задержания немедленно выехал на вызов. Когда патрульный автомобиль подъезжал к магазину, неизвестные из придорожных кустов открыли по нему огонь. Роман Лукьянов получил тяжёлое огнестрельное ранение и погиб на месте. Его напарник открыл ответный огонь, после чего преступники скрылись с места происшествия.

Как выяснилось позже, на магазин «Джинсовый мир» совершила разбойное нападение банда из 7 человек, на счету которой уже было несколько тяжких преступлений. В дальнейшем все преступники были задержаны и понесли наказание.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант милиции Роман Лукьянов награжден орденом «Мужества» посмертно.