Пятница, 24 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани планируют «усилить» троллейбусный маршрут №1

7info

В рязанской БСМП запустили «горячую линию» для больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
В рязанской БСМП запустили «горячую линию» психологической поддержки для больных Covid-19 и их родственников. Информация об этом появилась в группе клиники ВКонтакте.
Узнать больше

ГК «Зелёный сад» приняла активное участие в дезинфекции улиц

Коронавирус
18 апреля в Рязани прошла масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Активное участие в уборке приняла группа компаний «Зелёный сад».
Узнать больше

Где смотреть трансляции богослужений на Пасху?

Новости Рязани
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки верующим в этом году советуют встречать праздник Светлой Пасхи не в храмах. Но не стоит переживать! Для прихожан...
Узнать больше
-

24 апреля в режиме ВКС состоялось совещание с активистами комитета ТОС «Улица Забайкальская». В нём приняли участие начальник управления транспорта Андрей Михно, заместитель начальника управления общественных отношений Наталья Шалдаева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

В режиме видео-общения участники обсудили вопрос транспортного сообщения в Дягилево, на ул. Забайкальская. Со стороны управления транспорта с учётом многочисленных обращений жителей было высказано предложение об усилении муниципального транспортного сообщения – троллейбуса №1 – в этом направлении. Председатель комитета ТОС Ольга Шандарина выразила поддержку данного предложения.

– Троллейбус очень удобен тем, что он просторный, можно открывать окна для проветривания, – отметили активисты территориального общественного самоуправления.

– С 27 апреля в условиях непростой эпидемиологической ситуации мы будем организовывать движение с разрывным графиком. Это коснётся всего города. При этом мы поняли пожелание людей и сейчас, и на будущее. Они связаны с желанием пользоваться троллейбусом №1. Мы это обязательно учтём в своей работе, – отметил Андрей Михно.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На рязанца завели уголовное дело за незаконное проникновение в чужой дом

Новости Рязани
Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Клепиковского района,...
Узнать больше

Машина Росгвардии, попавшая в ДТП в Рязани, находилась на маршруте патрулирования

Новости Рязани
Машина Росгвардии, которая в пятницу, 24 апреля, попала в ДТП на улице Островского в Рязани, находилась на маршруте патрулирования. Об этом сообщила...
Узнать больше

Опубликовано видео аэрозольной обработки Рязани от коронавируса

Видео
В течение двух дней – 23 и 24 апреля – в Рязани проводили аэрозольную обработку города от коронавируса. Для этого была задействована...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в пятницу в режиме онлайн

Культура
По пятницам РИА "7 новостей" уже много лет публикует афишу городских мероприятий. Сегодня пойти в выходные некуда. Но мы предлагаем воспользоваться онлайн-продуктами....
Узнать больше

В Рязанской области подтвердили более 40 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Портал СтопкоронавирусРФ сообщил о 46 заболевших. Всего с подтверждённым диагнозом в...
Узнать больше

В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+