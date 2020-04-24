В Рязани планируют «усилить» троллейбусный маршрут №1

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24 апреля в режиме ВКС состоялось совещание с активистами комитета ТОС «Улица Забайкальская». В нём приняли участие начальник управления транспорта Андрей Михно, заместитель начальника управления общественных отношений Наталья Шалдаева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В режиме видео-общения участники обсудили вопрос транспортного сообщения в Дягилево, на ул. Забайкальская. Со стороны управления транспорта с учётом многочисленных обращений жителей было высказано предложение об усилении муниципального транспортного сообщения – троллейбуса №1 – в этом направлении. Председатель комитета ТОС Ольга Шандарина выразила поддержку данного предложения.

– Троллейбус очень удобен тем, что он просторный, можно открывать окна для проветривания, – отметили активисты территориального общественного самоуправления.

– С 27 апреля в условиях непростой эпидемиологической ситуации мы будем организовывать движение с разрывным графиком. Это коснётся всего города. При этом мы поняли пожелание людей и сейчас, и на будущее. Они связаны с желанием пользоваться троллейбусом №1. Мы это обязательно учтём в своей работе, – отметил Андрей Михно.