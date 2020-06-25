В Рязани планируют сохранить стоимость проезда 23 рубля в муниципальном транспорте

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В Рязани планируют сохранить стоимость проезда в муниципальном транспорте на уровне 23 рублей. Об этом на заседании Рязанской городской Думы 25 июня сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина, отвечая на вопросы депутатов.

Администрация в перспективе также собирается отказаться от перевозки льготников коммерческим транспортом. Эта цель может быть достигнута приобретением новых единиц подвижного состава. По словам Сорокиной, в октябре 2020 года, в частности, будет закуплено 50 новых автобусов.

Глава города отметила, что уже сейчас количество маршруток сокращается: в прошлом году их было 800, сейчас около 600. Администрация работает над оптимизацией маршрутов муниципальных автобусов и троллейбусов с целью увеличения пассажиропотока, принимает другие меры для вывода системы общественного транспорта из кризиса, сообщила Сорокина.