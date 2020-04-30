В Рязани переболела коронавирусом иностранка с двумя маленькими детьми

-

Минздрав Рязанской области рассказал о работе госпиталя-обсервации. В него попадают люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран. Там они проходят 14-дневный карантин.

Всего почти за два месяца работы госпиталь принял порядка 30 человек. Их возраст – от 9 месяцев до 63 лет. Коронавирус был выявлен у жителя одного из районов Рязанской области, а также у иностранки. Позднее заболели и дети женщины в возрасте 9 месяцев и 2 лет.

Температура у женщины появилась на третий день пребывания в обсервации. Она рассказывала, что потеряла обоняние и не чувствовала вкус еды. Свою жизнь заражённая сравнивала с пребыванием в аквариуме.

Болезнь у иностранки и её детей протекала в лёгкой форме, поэтому их выписали из госпиталя. Лечение от COVID-19 продолжилось уже дома. Сейчас дети здоровы. Их мать уже чувствует вкус еды, но обоняние к ней пока не вернулось.