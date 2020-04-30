Четверг, 30 апреля, 2020
6.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани переболела коронавирусом иностранка с двумя маленькими детьми

7info
Изображение Alexey Hulsov с сайта Pixabay

Жительница Рыбного побывала на вечеринке и лишилась телефона

Новости Рязани
Жительница Рыбновского района заявила в полицию о краже телефона. Женщина рассказала, что вечером была на вечеринке, домой добиралась на такси, а пропажу...
Узнать больше

В Рязани открылась новая лаборатория по диагностике коронавируса

Коронавирус Рязань
В УФСИН России по Рязанской области на базе больницы для осужденных открылась лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции для тестирования спецконтингента, медицинских работников...
Узнать больше

Правительство Рязанской области обратится к президенту с ходатайством

Власть
Правительство Рязанской области поддержало предложение администрации Рязани о присвоении городу почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление опубликовано на сайте...
Узнать больше
-

Минздрав Рязанской области рассказал о работе госпиталя-обсервации. В него попадают люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран. Там они проходят 14-дневный карантин.

Всего почти за два месяца работы госпиталь принял порядка 30 человек. Их возраст – от 9 месяцев до 63 лет. Коронавирус был выявлен у жителя одного из районов Рязанской области, а также у иностранки. Позднее заболели и дети женщины в возрасте 9 месяцев и 2 лет.

Температура у женщины появилась на третий день пребывания в обсервации. Она рассказывала, что потеряла обоняние и не чувствовала вкус еды. Свою жизнь заражённая сравнивала с пребыванием в аквариуме. 

Болезнь у иностранки и её детей протекала в лёгкой форме, поэтому их выписали из госпиталя. Лечение от COVID-19 продолжилось уже дома. Сейчас дети здоровы. Их мать уже чувствует вкус еды, но обоняние к ней пока не вернулось. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани переболела коронавирусом иностранка с двумя маленькими детьми

Новости Рязани
Минздрав Рязанской области рассказал о работе госпиталя-обсервации. В него попадают люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран. Там они проходят 14-дневный карантин.
Узнать больше

Рязанцы сыграли свадьбу в режиме онлайн

Новости Рязани
Рязанка Элеонора Лексинская рассказала в инстаграме о своей свадьбе, прошедшей в режиме онлайн. Она написала, что на свадьбу вместе...
Узнать больше

Учёные пригласили добровольцев из Рязани, чтобы исследовать иммунитет к COVID-19

Новости Рязани
Лаборатория «ДНКОМ» проводит исследования, чтобы выяснить, как формируется и надолго ли сохраняется иммунитет у людей, которые переболели COVID-19. Об этом пишет «Российская...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Андрей Прилуцкий: Пик пандемии в Рязанской области не пройден

Новости Рязани
В Рязанской области пик заболеваемости коронавирусом ожидается на майские праздники. Об этом телеканалу ТКР сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. 
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заразились 82 ребёнка

Коронавирус Рязань
По данным на 12.00 четверга, 30 апреля, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 923 человека. Снова выросло...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 40 случаев заболевания COVID-19. Такие данные на 30 апреля приводит опергруппа регионального правительства. Ещё...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+