В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды

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В среду, 13 мая, в Рязани отключат холодную воду на нескольких улицах. Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 9 часов и до окончания работ без воды останутся жители домов со 2 по 32, с 1 по 39 с корпусами и буквами по улице Гоголя; домов №№ 3, 5 (школа №37), 4/19, 6/20, 8, 10, 12, 22 на улице Льва Толстого; домов №№2/1, 4, 6, 8, 10 на улице Чернышевского; домов со 2 по 18, с 1 по 17, 32, 30 корпус 1 на улице Полетаева; домов №№1/2, 3, 5/1, 7/2, 9, 11, 13, 15/1, 17/2, 27, 27А на улице Братиславской; домов с 1 по 19, со 2 по 16, 4А (д/сад №160), 15А (д/сад №12) на улице Островского и дома №56 на улице Семашко.

Кроме того, также с 9 часов и до окончания работ будет снижен напор воды в домах с 20 по 32 на улице Полетаева и в домах №№25, 25 корпус 1 на улице Братиславской.

С 9 до 17 часов отключат воду в домах №№9, 10, 11 на улице Маяковского и в доме №61/13 на улице Есенина.

С 9.30 до 15 часов воды не будет в домах №№50, 52, 54 в 3-м Мопровском переулке и в домах №№29А, 29, 27 на улице 2-я Линия.