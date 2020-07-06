В Рязани ожидается массовое отключение холодной воды

-

Во вторник, 7 июля, в Рязани, из-за аварийных работ на водопроводе ожидается массовое отключение холодной воды. Адреса опубликованы на сайте мэрии города.

В частности, с 9 до 13 часов без холодной воды придётся обходиться жильцам домов №№1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 3Б, с 20 по 78 (чётная сторона) на Михайловском шоссе; домов №№2, 4, 6А на Заводском проезде, дома №2 на Михайловском шоссе, а также улицы Огородной и площади Димитрова.

С 9 до 17 часов не будет воды в доме №18 корпус 11 на улице Зубковой. Кроме того, в это же время отключат воду в деревне Соколовка. Без воды останутся дома на улицах Тепличной, Дачной, Заречной, Озёрной, Ленпосёлок, Мира, Школьной, Луговой, Ушинского, Садовой, Попова, Железнодорожной, 1-я и 2-я улица Механизаторов, Гагарина, станции Лесок. Также воду отключат в домах №№ 33, 35, 37, 58, 58А, 58Б на улице Полевой и на проезде Ушинского.

С 12 часов снизят подачу воды в посёлках Соколовка и Мирный.