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В Рязани ожидается масштабное отключение холодной воды

7info

В среду, 26 августа, жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – аварийно восстановительные работы на водопроводе. Там же приводится список адресов, по которым не будет воды.

Воду отключат с 8 часов 26 августа до 8 часов 27 августа.

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Без воды на сутки останутся жители домов №№20, 27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 5, 32 строение 8, 49 на Касимовском шоссе; улиц Совхозной, 8-е Марта, Электрозаводской, Попова, Радиозаводской, 1-го Совхозного проезда.

Также воды не будет в домах с 1 по 29, с 31 по 47, с 26А по 30 на улице Гражданской; в домах №№5/1, 9А на улице Лермонтова, на площади Попова, в 1-м Гражданском проезде, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м проезде улицы Новой, на улицах Тургенева, Боголюбова, Макаренко, Белинского и на проезде Белинского. Кроме того воду отключат на автомойке ТЦ «Лента» на улице Тимуровцев.

Также отключение ждёт дома №№27А, 51, 63 (д/сад №111), 110, 108/13 на улице Новой; дома с 1/7 по 13, с 2/6 по 16 (с корпусами),  10Я (поликлиника №2) на улице Циолковского; дома №№1/9, 3, 3 корпус 1,  5, 5 корпус1, 7, 7 корпус 1,  9, 11/61 на улице Урицкого; дома №№1/8 (д/сад №70), 10, 12, 11, 13, 15, 17 на улице Юннатов.

Также воду отключат на улице Есенина дома с 37/2 по 71 (с корпусами и буквами), №57 (школа №43); на улице Колхозной, дома с 1/3 по 16 (с корпусами и буквами); на проезде Машиностроителей, дома с 1/8 по 11/9,  2/6-14-7 (с корпусами и буквами); на улице Маяковского, дома с 1/7 по 11,  2/6/10 (с корпусами и буквами), 1А (ООО Кардинал).

На улице Горького без холодной воды останутся дома №№1, 5 (пожарная часть 32), 10 (детская школа искусств №1), 11, 14, 16, 18, 18 корпус1,  20 (д/сад №111), д. 22.

Также по целому ряду адресов будет снижена подача холодной воды.

Для жителей Рязани, которых затронет отключение, организуют подвоз технической воды к дому №27А на улице Новой и к дому №8 на улице Циолковского.

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