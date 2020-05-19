Здание первой женской консультации в Рязани отреставрируют

В Рязани планируют отреставрировать здание на улице Ленина, 36. Здесь расположена женская консультация №1. Конкурсная документация на разработку проекта на ремонтно-реставрационные работы размещена на портале госзакупок.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Астраханской (Ленина); жилые и общественные здания — первая половина XIX — начало XX веков»
Начальная цена контракта составляет 2 878 343 рубля.
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