В Рязани отремонтируют банный комплекс на улице Семена Середы

Во вторник, 6 октября, руководитель управления транспорта Андрей Михно проинспектировал помещения банного комплекса, расположенного на улице Семена Середы, сообщает пресс-служба администрации.

Работа комплекса была приостановлена из-за проверки всех узлов и агрегатов, а также из-за оформления разрешений на использование особо опасных объектов.

Специалисты отметили, что здание находится в запущенном состоянии из-за того, что арендатор не проводил тут ремонт на протяжении 15-ти лет. Андрей Михно сказал, что после оценки состояния помещений будет определено, какие именно работы необходимо выполнить, чтобы в дальнейшем организовать тут бани.

— Данный комплекс пользуется большой популярностью у населения. Для начала тут необходимо сделать косметический ремонт и заменить некоторое оборудование. Как только все работы будут выполнены, банный комплекс вновь начнет работать, — подчеркнул Михно.

Несмотря на ремонт, как заметил руководитель, цены и льготы останутся на прежнем уровне.

Напомним, в 2019 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» заключен с нарушением законодательства. Из-за этого бани пришлось закрыть.