В Рязани отремонтировали более 90 фонарей

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В Рязани проводятся работы по перетяжке проводов уличного освещения. Всего было отремонтировано более 226 метров проводов на улицах Ленинского Комсомола, Полетаева, Пирогова.

На Северной окружной дороге, Касимовском шоссе, площади Ленина, микрорайоне Борки, поселках Солотча и Семчино было заменено более 90 фонарей.

На улицах Урицкого, Стройкова, Полетаева, Керамзавода и Интернациональной опилили деревья, сообщает сайт администрации.