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В Рязани отремонтировали более 1000 кв. м дорог

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За неделю в Рязани отремонтировали более 100 кв.м дорог. Ямочный ремонт проводили на площади Ленина, Первомайском проспекте, улицах Предзаводской, 4-й Линии, Щорса и других.

Ремонт проводится горячим асфальтом. Поврежденный участок отделяется при помощи дорожной фрезы. Затем обрубаются кромки выбоин, им придаются прямоугольные очертания, далее производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек его кромки. Дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают асфальтобетонную смесь.

Подготовка к ремонту проводится на улицах Садовой, Нахимова, Ленинского Комсомола и других.

Как сообщает сайт администрации города, продолжаются работы по покраске бортового камня. За неделю покрашено более 5700 погонных метров.

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