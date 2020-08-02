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Новости РязаниСпорт

В Рязани отметили День ВДВ военно-спортивным праздником

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День ВДВ в Рязани отметили традиционным военно-спортивным праздником. Мероприятие прошло 2 августа на стадионе «Спартак», сообщает сайт регионального правительства.

К участникам мероприятия обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что не случайно в регионе День рождения областного центра отмечается вместе с Днём воздушно-десантных войск.

Это уже традиция, в основе которой – наша история, – сказал Любимов. – Рязань – город древний, он стал родиной целой плеяды великих людей и настоящих героев. От Евпатия Коловрата до воинов Великой Отечественной войны, бойцов, которые отстаивают интересы Родины сегодня. Имена мужественных рязанцев навсегда останутся в памяти жителей региона и в истории России. В их числе немало десантников. Примеры героизма, доблести и любви к Родине воинов-десантников помогают нам воспитывать достойное молодое поколение.

Начальник РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова Алексей Рагозин, обращаясь к присутствующим, отметил, что 2020 год является особенным. Так, в этот год отмечается 75-летие Великой Победы, 90-летие войск ВДВ, 925-летие Рязани.

Мы должны беречь и помнить тот уникальный опыт, который передали нам наши предки. В годы Великой Отечественной войны более 300 наших земляков стали Героями Советского Союза и свыше 60-ти – полными кавалерами Ордена Славы, десятки тысяч рязанцев награждены боевыми орденами и медалями, – отметил Рагозин. – Более двухсот тысяч жителей Рязанской области, так или иначе, причастны к Воздушно-десантным войскам, и Рязань обоснованно называют столицей ВДВ.

Гости военно-спортивного праздника смогли увидеть показательные выступления роты почётного караула десантного училища, подразделений ВДВ, парашютистов. Десантники приняли участи в военизированной эстафете и исполнили офицерский вальс.

Концертные номера присутствующим представил ансамбль «Крылатая пехота». Праздник завершился исполнением песни «Синева».

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