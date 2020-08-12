В Рязани отменили часть мероприятий фестиваля «Небо России»

Вечернее свечение воздушных шаров, а также торжественное открытие и закрытие фестиваля «Небо России» отменены из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля.

Организаторы сообщили, что несмотря на это, «аэростаты всё же поднимутся в небо и порадуют рязанцев и гостей нашего города».

Ранее сообщалось, что спортивная программа фестиваля полностью отменены из-за пандемии COVID-19. В то же время в Рязани всё же можно будет увидеть полёты воздушных шаров. Их ожидается от 6 до 12. ⠀

– Основной зоной наших полётов станет район сёл Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово и Дубровичи, Агро-Пустынь, – сообщили организаторы.

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Фестиваль «Небо России» в очередной раз пройдёт в Рязани с 13 по 16 августа.