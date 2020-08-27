В Рязани открывается выставка «Осталась память о войне»

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «Осталась память о войне», посвященная событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Здесь можно будет увидеть подлинные экспонаты из фондов музея-заповедника: оружие, документы и награды, личные вещи и письма, боевые листки и живописные полотна.

Главным экспонатом станет «Карта боевого пути гвардии сержанта Егора Максимовича Коршунова» уроженца поселка Алексинский Шиловского района. Он родился в 1909 г. в поселке Алексинский Шиловского района Рязанской области. 20 августа 1941 г. был призван на фронт. Прошел шофером всю войну, имел награды: медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. Карта – уникальный документ составлен Коршуновым по памяти уже после войны (выставляется впервые).

Выставка открывается 2 сентября в 15.00 во Дворце Олега.