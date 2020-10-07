В Рязани откроется первая в России гастролаборатория

В четверг, 8 октября, в Рязани состоится открытие первой в России гастролаборатории, сообщает пресс-служба администрации.

— Это площадка для эксперимента, профессионального обмена знаниями между специалистами. В гастролаборатории кулинары смогут заняться изучение человеческой природы и научатся подбирать идеальный рацион питания, — говорится в сообщении.

Торжественное открытие состоится в 10:00 возле ТЦ «МЕТРО». Основная цель мероприятия повышение туристической привлекательного нашего города и популяризация Рязани как гастрономической столицы РФ.

На празднике будут присутствовать президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент ассоциации кулинаров Рязанской области Ирина Данилова, а также представители ведущих ресторанов нашего города и руководство ТЦ «МЕТРО».