В Рязани откроется первая в России гастролаборатория

В четверг, 8 октября, в Рязани состоится открытие первой в России гастролаборатории, сообщает пресс-служба администрации.
Торжественное открытие состоится в 10:00 возле ТЦ «МЕТРО». Основная цель мероприятия повышение туристической привлекательного нашего города и популяризация Рязани как гастрономической столицы РФ.
На празднике будут присутствовать президент национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент ассоциации кулинаров Рязанской области Ирина Данилова, а также представители ведущих ресторанов нашего города и руководство ТЦ «МЕТРО».