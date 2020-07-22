В Рязани от сниффинга умерли два подростка

Эксперты ОНФ обратили внимание на модное среди молодёжи увлечение – «сниффинг». Среди подростков распространилось употребление в качестве одурманивающего средства газа из баллонов для заправки зажигалок. Входящие в состав баллончиков пропан, бутан и изобутан не относятся к наркотикам. Соответственно, подростки могут их свободно приобрести.
В то же время последствия этого увлечения весьма опасны. С 2016 по 2019 год в России от сниффинга погиб 361 ребенок. В Рязани только в прошлом году опасное увлечение стоило жизни двоим молодым людям.
ОНФ считает, что необходимо запретить продажу баллончиков лицам, не достигшим 18 лет. Соответствующие законы уже приняты в Москве и в Магаданской области.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram