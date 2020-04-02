В Рязани определена платформа для дистанционного обучения

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В период режима повышенной готовности рязанские школьники переходят на дистанционное обучение. Модель реализации образовательных программ выбрана в каждом конкретном учреждении. Проанализированы возможности как школы в целом, так и каждого учителя и школьника.

Для реализации обучения в удаленном режиме школам оказывается большая поддержка как на региональном уровне – Региональная система дистанционного обучения (пароли доступа получили все учителя и учащиеся), так и на федеральном, информация о которых размещена на сайте МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» города Рязани.

В случае отсутствия возможности подключиться к интернету, школа обеспечит информирование об изучаемых темах и предложенных заданиях по телефону.

По вопросам дистанционного обучения можно обращаться на телефон горячей линии: (4912) 97-19-81.

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