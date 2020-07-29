В Рязани ограничат движение транспорта по улице Новосёлов

Из-за ремонта теплотрассы в Рязани ограничат движение транспорта на улице Новосёлов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что движение будет ограничено с 0 часов 30 июля до 23 часов 27 августа. На участке около дома №14 закроют две полосы движения в сторону улицы Советской Армии, а у дома №7 закроют полосу движения в сторону улицы Тимуровцев.

О проводимых работах автомобилистов предупредят с помощью дорожных знаков.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута!