В Рязани огласят приговор убийце ветеранов

В четверг, 8 октября, в рязанском областном суде пройдет оглашение приговора молодому человеку, убившему местных ветеранов великой отечественной войны, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомни, в 2019 году злоумышленник пришел в квартиру к ветеранам под предлогом продажи бытовых товаров. Тогда же он напал на беспомощных стариков и жестоко их убил. В качестве орудия преступления мужчина использовал молоток.

В результате ветераны скончались на месте, а злоумышленник похитил деньги и имущество стариков. Общая сумма украденного составила 18 000 рублей.

8 октября состоится оглашение приговора, на котором суд определит степень вины злоумышленника, вид и размер наказания.