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В Рязани объявлен особый противопожарный режим

7info 2
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В Рязани объявлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации города Рязани опубликовано в среду, 20 мая.

Теперь рязанцам до отмены режима запрещено посещать леса, как пешком, так и на машинах. Исключение сделали только для жителей Солотчи, работников органов власти и связанных с лесом сфер (заготовка древесины, деятельность в охотничьем хозяйстве).

Организациям рекомендовано организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных и техники, иметь запасы воды и убрать со своих территорий сухую траву, валежник и другой мусор.

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