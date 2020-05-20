В Рязани объявлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации города Рязани опубликовано в среду, 20 мая.
Теперь рязанцам до отмены режима запрещено посещать леса, как пешком, так и на машинах. Исключение сделали только для жителей Солотчи, работников органов власти и связанных с лесом сфер (заготовка древесины, деятельность в охотничьем хозяйстве).
Организациям рекомендовано организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных и техники, иметь запасы воды и убрать со своих территорий сухую траву, валежник и другой мусор.
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