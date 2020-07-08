В Рязани обустраивают площадку для выгула собак

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В Рязани на улице Советской Армии обустраивают площадку для выгула и дрессировки собак. Территорию благоустраивают в рамках реализации проекта местных инициатив. Он предусматривает также организацию детских игровых площадок на улицах Энгельса, Шевченко и Старореченской в поселке Ворошиловка.

Строительство контролируют заявители проектов, активисты ТОС и общественные жилищные инспекторы вместе с представителями управления благоустройства и МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани».

– Еще год назад эта территория была не благоустроена. Но благодаря поддержке со стороны Правительства Рязанской области, администрации города и настойчивости жителей, наша мечта скоро исполнится, – отметила председатель комитета ТОС на ул. Шевченко Галина Синицына.

Как сообщает сайт администрации города, по вопросам участия в программе поддержки местных инициатив можно получить консультацию в управлении общественных отношений аппарата администрации города Рязани по телефону: 8(4912)95-69-16.