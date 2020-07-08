Среда, 8 июля, 2020
29.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязани обустраивают площадку для выгула собак

7info 2
-

В Рязани на улице Советской Армии обустраивают площадку для выгула и дрессировки собак. Территорию благоустраивают в рамках реализации проекта местных инициатив. Он предусматривает также организацию детских игровых площадок на улицах Энгельса, Шевченко и Старореченской в поселке Ворошиловка.

Строительство контролируют заявители проектов, активисты ТОС и общественные жилищные инспекторы вместе с представителями управления благоустройства и МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани».

– Еще год назад эта территория была не благоустроена. Но благодаря поддержке со стороны Правительства Рязанской области, администрации города и настойчивости жителей, наша мечта скоро исполнится, – отметила председатель комитета ТОС на ул. Шевченко Галина Синицына.

Как сообщает сайт администрации города, по вопросам участия в программе поддержки местных инициатив можно получить консультацию в управлении общественных отношений аппарата администрации города Рязани по телефону: 8(4912)95-69-16.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 38 случаев коронавируса. Об этом сообщил федеральный  оперативный штаб.  В целом по России за...
Узнать больше

Сахарная вата и квас из бочки: стоит ли покупать на улице и давать детям?

Новости мира
Хиты летнего ассортимента уличной торговли – сахарная вата и бочковой квас. Какие требования предъявляются к этим продуктам, учитывая, что торгуют ими в...
Узнать больше

Рязанка с тремя детьми устроила пикет у правительства

Новости Рязани
Утром в среду, 8 июля, жительница Рязани вышла на одиночный пикет в к зданию правительства Рязанской области.  Женщина –...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Роспотребнадзор рассказал, почему рязанские детсады не откроют на третьем этапе снятия ограничений

Новости Рязани
В ведомстве подтвердили, что ранее действительно планировалось полностью возобновить работу детсадов на третьем этапе, но был учтён негативный опыт других регионов.
Узнать больше

В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

Новости Рязани
8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.
Узнать больше

В среду в Рязани вновь ожидается жара

Новости Рязани
Метеорологи прогнозируют переменную облачность, днём местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны гроза и град в отдельных районах.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+