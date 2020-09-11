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В Рязани обсудили вопросы ремонта дорог

7info7

В четверг, 10 сентября, в Рязани состоялась встреча специалистов Дирекции благоустройства города с подрядчиками, выполняющими ремонт дорог в городе. Речь шла о дорогах, работы на которых ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

По сообщению пресс-службы администрации, на совещании обсудили вопросы сдачи и приёмки объектов. Подрядчикам напомнили о ежедневном отчёте по выполненным работам.

В мэрии отметили, что участники встречи определено место складирования отходов ремонта.

Отметим, что встречи с подрядчиками проходят на постоянной основе по поручению заместителя главы администрации города Владимира Бурмистрова.

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