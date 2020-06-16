В Рязани обсудили строительство парковки у новой школы в Горроще

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Во вторник, 16 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила строительную площадку новой школы в районе Горрощи. Вместе с зампредом правительства Рязанской области Евгением Беленецким и министрами строительства и образования Вячеславом Меньшовым и Ольгой Щетинкиной они обсудили место для организации парковки и заездного кармана для посадки-высадки детей.

– Этому нужно уделить повышенное внимание – район густонаселенный, с оживленным движением. Безопасность и комфорт детей должны быть на первом месте, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.

В настоящее время 3 и 4 этажи новой школы находятся в процессе сдачи. На 1 и 2 этажах работы вошли в завершающую стадию.

Отмечается, что классы будут оснащены в соответствии с современными требованиями. В ближайшее время будут закуплены демонстрационное оборудование и компьютеры.