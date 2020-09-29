В Рязани изменится маршрут автобуса №11 на время реконструкции моста на улице Ленина

В понедельник, 28 сентября, представители администрации встретились с жителями поселка Борки и обсудили организацию движения автобуса №11 на время реконструкции Астраханского моста на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В управлении транспорта согласились, что данный маршрут отвечает всем требованиям, поэтому утвердили новое движение транспорта.
Кроме того, жители поселка также попросили изменить и маршрут №10. Они считают, что его надо пустить через остановку «Дом художника». Сотрудники администрации пообещали рассмотреть этот вопрос по существу.