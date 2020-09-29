В Рязани изменится маршрут автобуса №11 на время реконструкции моста на улице Ленина

В понедельник, 28 сентября, представители администрации встретились с жителями поселка Борки и обсудили организацию движения автобуса №11 на время реконструкции Астраханского моста на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Жители населенного пункта обратились в администрацию с просьбой учесть в маршруте школы № 6,7 и Дворец детского творчества. В частности, рязанцы предложили пустить автобус №11 через улицу Соборную, Кремлевский вал и улицу Грибоедова, — говорится в сообщении.

В управлении транспорта согласились, что данный маршрут отвечает всем требованиям, поэтому утвердили новое движение транспорта.

Кроме того, жители поселка также попросили изменить и маршрут №10. Они считают, что его надо пустить через остановку «Дом художника». Сотрудники администрации пообещали рассмотреть этот вопрос по существу.