В Рязани обнаружили снаряд времён Первой мировой войны

В Ухоловском районе рабочие нашли предмет, похожий на снаряд. Они вызвали взрывотехников.
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области, прибывшие на место, установили, что это фугасный снаряд калибра 76 мм времен Первой мировой войны со следами коррозии.
Специалисты инженерно-технической группы ОМОН, соблюдая необходимые меры предосторожности, транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его.
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