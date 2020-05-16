В Рязани обещают наказать водителя, оставившего автобус на газоне

Сотрудники управления транспорта проводят служебную проверку, чтобы выявить водителя, оставившего автобус на газоне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ранее в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР появились фотографии, на которых запечатлён этот автобус. Можно заметить, что на автобусе номера Тверской области.
В администрации Рязани сообщили, что после того, как водителя установят, его привлекут к ответственности. Кроме того, со всеми водителями проведут инструктаж, чтобы такое не повторялось.
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