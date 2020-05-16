Суббота, 16 мая, 2020
12.5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани обещают наказать водителя, оставившего автобус на газоне

7info
-

Сотрудники управления транспорта проводят служебную проверку, чтобы выявить водителя, оставившего автобус на газоне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ранее в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР появились фотографии, на которых запечатлён этот автобус. Можно заметить, что на автобусе номера Тверской области.

В администрации Рязани сообщили, что после того, как водителя установят, его привлекут к ответственности. Кроме того, со всеми водителями проведут инструктаж, чтобы такое не повторялось.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На выезде из Рязани образовалась многокилометровая пробка

Новости Рязани
В субботу, 16 мая, на выезде из Рязани образовалась пробка. Информация об этом появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.
Узнать больше

В Рязани обещают наказать водителя, оставившего автобус на газоне

Новости Рязани
В администрации Рязани сообщили, что после того, как водителя установят, его привлекут к ответственности. Кроме того, со всеми водителями проведут инструктаж, чтобы такое не повторялось.
Узнать больше

Растёт число юных рязанцев, заражённых COVID-19

COVID-19
В Рязанской области выросло число детей, заражённых коронавирусом. По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 16 мая их зарегистрировано 230. Днём...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Во время пятничного рейда рязанская полиция выявила почти 400 нарушений

Новости Рязани
Госавтоинспекция сообщила результаты массового рейда, который прошёл в пятницу в Рязани. Информация появилась в группе ГИБДД в социальной сети ВКонтатке.
Узнать больше

В Рязани скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом

COVID-19
В субботу, 16 мая, в Рязани скончались две женщины с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязани умер ещё один пациент с положительным тестом на COVID-19

COVID-19
В пятницу, 15 мая, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о смерти ещё одного пациента с положительным результатом теста на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+