В Рязани объединят две школы

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Принято решение объединить две рязанские школы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Рязани.

В документе сообщается, что школу №60 имени Героя России Д. О. Миронова присоединят к школе №61. Новое учебное заведение будет называться школа №60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О. Миронова.

Обе школы находятся в Московском районе Рязани и расположены напротив друг друга.

Напомним, в начале сентября 2019 года вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков подверг критике ситуацию в школе №60. После этого директор учебного заведения Валерий Андреев уволился.