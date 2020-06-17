В Рязани не выплатили задолженность по зарплате бывшим работникам «Автоколонны 1310»

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В Рязани до сих пор не выплатили задолженность по зарплате бывшим работникам муниципального предприятия «Автоколонна 1310». Вопрос обсуждался на заседании экономического комитета Рязанской городской Думы, в среду, 17 июня.

Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров сообщил, что выплаты будут произведены после реализации имущества предприятия в процессе процедуры банкротства. Бурмистров подчеркнул, что всем работникам «Автоколонны 1310» при увольнении предлагались рабочие места в Управлении рязанского троллейбуса.

Депутаты заявили, что будут продолжать держать на контроле решение этого вопроса.

Напомним, «Автоколонна 1310» признана банкротом в прошлом году. Зарплату уволившимся работникам ранее обещали выплатить в мае этого года.