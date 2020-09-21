В Рязани не нашли нарушений в работе Дирекции благоустройства города

В пятницу, 18 сентября, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел совещание на площадках МУП «Управление Рязанского троллейбуса» и Дирекции благоустройства города. На встрече чиновник не нашел нарушений в работе одного из ведомств, сообщает пресс-служба городской администрации.
Владимир Бурмистров обсудил вопросы по устранению и недопущению нарушений, оптимизации рабочих процессов и планированию графика работ на осенне-зимний период.
Бурмистров также поручил ведомству обновить список дорог, требующих выравнивания, а также усилить учет переработки старого асфальтового покрытия.
В последнее время участились нарушения в перевозке грунта, мусора, сыпучих строительных материалов и других предметов. Подобные материалы нельзя перевозить без брезента, так как в противном случае загрязняются дороги, обочины и газоны. Владимир Бурмистров сказал, что в ближайшее время проведет совещание о решении существующей проблемы.
А вот в Управлении рязанского троллейбуса замглавы администрации нашел некоторые нарушения после проведенной проверки. Оказывается, бухгалтерский учет ведется с нарушениями. Так, до сих пор отсутствует плановость и электронный документооборот.