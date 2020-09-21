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В Рязани не нашли нарушений в работе Дирекции благоустройства города

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации

В пятницу, 18 сентября, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел совещание на площадках МУП «Управление Рязанского троллейбуса» и Дирекции благоустройства города. На встрече чиновник не нашел нарушений в работе одного из ведомств, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Владимир Бурмистров обсудил вопросы по устранению и недопущению нарушений, оптимизации рабочих процессов и планированию графика работ на осенне-зимний период. 

— Дирекция благоустройства города следует намеченному плану. На предприятии усилен контроль за исполнением подрядчиками контрактов и предоставлением соответствующей документации, своевременно выставляются требования об уплате неустоек при просрочках, установлена личная ответственность должностных лиц при приемке выполненных работ, — заметил замглавы администрации. 

Бурмистров также поручил ведомству обновить список дорог, требующих выравнивания, а также усилить учет переработки старого асфальтового покрытия. 

В последнее время участились нарушения в перевозке грунта, мусора, сыпучих строительных материалов и других предметов. Подобные материалы нельзя перевозить без брезента, так как в противном случае загрязняются дороги, обочины и газоны. Владимир Бурмистров сказал, что в ближайшее время проведет совещание о решении существующей проблемы. 

А вот в Управлении рязанского троллейбуса замглавы администрации нашел некоторые нарушения после проведенной проверки. Оказывается, бухгалтерский учет ведется с нарушениями. Так, до сих пор отсутствует плановость и электронный документооборот. 

— Мероприятия по устранению нарушений после проведенных проверок следует выполнять строго по графику. Порядок должен быть во всем – в документации, в ежедневной работе сотрудников предприятия. Поручаю до 1 октября наладить контроль за содержанием запасных частей и топлива, с введением электронного документооборота и учета расходных материалов, усилить контрольные мероприятия за полнотой сбора выручки, минимизировать временные затраты при проведении ремонтных и других работ, – подчеркнул Владимир Бурмистров. 

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