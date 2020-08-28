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В Рязани наращивает мощности завод по выращиванию шампиньонов

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27 августа губернатор Николай Любимов посетил ООО «Рязань Машрумс групп» и осмотрел производственный комплекс по выращиванию шампиньонов. Общий объем инвестиций составит около 1,5 млрд. рублей. Планируется создать до 500 новых рабочих мест.

Первая очередь комплекса площадью 8676 м² уже введена в эксплуатацию. В производство запущено 6 из 12 камер для выращивания шампиньонов общей площадью 4338 м². По итогам 1 полугодия 2020 года объем инвестиций составил 474 млн. рублей. Создано 108 рабочих мест. Планируемая производственная мощность в год – около 2500 тонн.

Руководитель предприятия Алексей Замура рассказал, что в настоящее время разработана проектно-сметная документация на вторую очередь строительства. Его предполагается начать в I квартале следующего года. Всего запланировано 4 этапа строительства. С выходом предприятия на полную мощность ежегодно будет производиться около 10000 тонн свежих культивируемых шампиньонов.

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– Это самое современное предприятие из всех подобных, которые я видел. Уникальное производство, где объединились природа, новейшие технологии и ручной труд. Важно, что ООО «Рязань Машрумс групп» уже сотрудничает с агротехнологическим университетом, который оказывает содействие в научной части, – сказал Николай Любимов. – Планы на будущее серьезные: предприятие планирует вывести на рынок новую продукцию, которой еще нет в России. Это очень хороший старт для того, чтобы подобные производства у нас развивались, на базе этого предприятия создавались сопутствующие. В результате может появиться хороший кластер. Мы обязательно будем оказывать поддержку всем предприятиям, которые стремятся развиваться.

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