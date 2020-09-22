В Рязани наказали водителей свадебного кортежа, грубо нарушивших ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции установили всех водителей свадебного кортежа, которые грубо нарушили правила дорожного движения в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, «сверхнаглый» свадебный кортеж попал на видео. Затем запись появилась в социальной сети. Несколько машин, украшенных лентами, проехали по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора на перекрёстке улиц Горького и Свободы в Рязани.

Сотрудники ГИБДД оперативно установили всех участников дорожного инцидента.

– Водители всех автомобилей-нарушителей были установлены и привлечены к административной ответственности, – говорится в сообщении регионального УМВД.