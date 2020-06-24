В Рязани наградили десантников, участвовавших в параде в Москве

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В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде на Красной площади принимали и рязанские десантники.

По традиции, вернувшись из Москвы, десантники торжественным маршем прошли по Первомайскому проспекту и исполнили строевые песни. Перед началом мероприятия всем присутствующим раздали защитные маски.

Курсантов и офицеров поприветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что участие рязанских десантников в параде – большая честь для региона.

– Наше училище ВДВ – единственный вуз в мире, где готовят офицеров-десантников для крылатой пехоты. В его истории немало героических страниц. За мужество и отвагу 135 выпускников удостоены почетных званий Героя Советского Союза и Героя России. Конечно, среди них и участники Великой Отечественной войны. Сегодня славные воинские традиции десантников продолжает новое поколение. Не сомневаюсь, что вы также с честью будете выполнять свой долг перед Родиной».

В память об участии в параде Любимов передал начальнику РВВДКУ Алексею Рагозину список с Иконы «Чудо Георгия о змие», оригинал которой находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Курсантам и офицерам, участвующим в параде, губернатор вручил памятные знаки «Участнику парада в Москве на Красной площади 2020».