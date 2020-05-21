В Рязани начались рейды по соблюдению масочного режима

В Рязани сотрудники полиции проводят совместные рейды с дружинниками. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Кроме проверки соблюдения порядка в городе, в ходе рейдов теперь ещё и напоминают рязанцам о масочном режиме, введённом из-за коронавируса. Также патрули рассказывают гражданам о том, что в последнее время активизировались мошенники.
Рейды проходят по заранее определённым маршрутам. Среди мест, куда ходят общественники и полицейские, – парки и скверы, центральные улицы и площади.
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