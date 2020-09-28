В Рязани начала работу новая радиостанция

В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Радиостанция «ТКР ФМ» – новый проект ГАУ ОГТРК «Край Рязанский». Станция вещает на частоте 93,2 FM в Рязани. Каждый час в эфире звучат последние федеральные и региональные новости. Музыкальный контент преимущественно обращён к молодёжи (18+) с преобладанием лидеров российских и мировых хит парадов. Плейлисты формируются на основе высокочастотных запросов Shazam, а также новинок Spotify и iTunes.
В эфире звучат молодёжные хиты, современная музыка, рэп, рок, хип хоп, R`n`B,дэнс, драм-н-бэйс, трип хоп, deep-house, альтернативный и индии рок, брит поп, chillout, российские артисты (от электронной музыки до русскоязычного рэпа).
В программной линейке радиостанции представлены:
Утреннее развлекательное шоу «Однажды утром с Петей и Волковой»
Авторские программы
Интерактив со слушателями
Розыгрыши призов
«Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой»
На новом рязанском радио каждый будний день ровно в семь будут звучать слова ведущих: «Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой». Так называется трёхчасовое шоу, с которым город просыпается и начинает новый рабочий день.
Название «Петя и Волкова» появилось из-за имён ведущих Пётр (Завишо) и Волкова.
Фишка нового радиошоу – непрерывное общение со слушателями в прямом эфире. По WhatsApp, по студийному телефону, при помощи сайта радиостанции.
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...