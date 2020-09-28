Понедельник, 28 сентября, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

В Рязани начала работу новая радиостанция

7info

В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».   

Радиостанция  «ТКР ФМ» –  новый проект ГАУ ОГТРК  «Край Рязанский». Станция  вещает на частоте 93,2 FM в Рязани. Каждый час в эфире звучат последние федеральные и региональные  новости. Музыкальный контент преимущественно обращён к молодёжи (18+) с преобладанием  лидеров российских и мировых хит парадов. Плейлисты формируются на основе  высокочастотных запросов  Shazam, а также новинок Spotify и iTunes. 

В эфире звучат молодёжные хиты, современная музыка, рэп, рок, хип хоп, R`n`B,дэнс, драм-н-бэйс, трип хоп, deep-house, альтернативный и индии рок, брит поп, chillout, российские артисты (от электронной музыки до русскоязычного рэпа).

В программной линейке радиостанции  представлены:

Утреннее развлекательное шоу «Однажды утром с Петей и Волковой» 

Авторские программы 

Интерактив со слушателями

Розыгрыши призов

– Общение с нашими слушателями в социальных сетях и на нашем сайте даёт нам возможность быть в курсе самого модного и востребованного у молодёжи и включать это в наш эфир, – говорит музыкальный  редактор радиостанции Денис Кораблёв. –  Это большое преимущество местной радиостанции – самостоятельно формировать свою сетку, наш формат мы определяем сами, нам его никто не навязывает. Обратная связь с нашей аудиторией позволяет станции быть живым организмом, который  отзывается на всё актуальное в мире музыки. 

«Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой»

На новом рязанском радио каждый будний день ровно в семь будут звучать слова ведущих: «Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой». Так называется трёхчасовое шоу, с которым город просыпается и начинает новый рабочий день. 

– Шоу начинается словом «однажды», и это не случайно, – рассказал Пётр Завишо. – То, о чём мы говорим, происходит прямо сейчас или во-вот случилось! За три часа мы должны успеть рассказать о том, как сегодня Рязань встречает утро. Это информация о погоде, пробках и заторах, последние региональные новости, информационные акценты сделаны на культуру, спорт, происшествия, это анонсы событий, гороскопы и так далее! Обо всём надо сказать бодро и весело, несмотря на то, что успеть к прямому эфиру можно только встав, максимум, в пять утра, не позже. И так ежедневно – зато в окружении топовых музыкальных композиций современности! Во, как сказал! 

Название «Петя и Волкова» появилось из-за имён ведущих Пётр (Завишо) и Волкова.  

– И вокруг – музыка! Почти по Прокофьеву, – отметил Завишо.

Фишка нового радиошоу –  непрерывное общение со слушателями в прямом эфире.  По WhatsApp, по студийному телефону, при помощи сайта радиостанции.

– Другими словами, мы не просто находимся где-то в студии, мы – в городе, среди рязанцев: разговариваем с ними, выслушиваем истории из жизни, делимся наблюдениями, информацией, советами. А еще разыгрываем призы от ТКР ФМ, тут же вручаем их, фото сразу выкладываем на сайт, – рассказал Пётр Завишо.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлена информация о возрасте заражённых коронавирусом рязанцев

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.  На 11 часов понедельника, 28 сентября, в...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязанской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

В Рязани в Наташином парке нашли старинные флаконы

Новости Рязани
В Наташином парке рязанец случайно нашел старинные флаконы с техническим маслом, сообщает группа ВК "НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция".  По...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

С заботой о старшем поколении. «Альфа-стоматология» дарит подарки пожилым рязанцам

Новости Рязани
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+