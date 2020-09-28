В Рязани начала работу новая радиостанция

В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».

Радиостанция «ТКР ФМ» – новый проект ГАУ ОГТРК «Край Рязанский». Станция вещает на частоте 93,2 FM в Рязани. Каждый час в эфире звучат последние федеральные и региональные новости. Музыкальный контент преимущественно обращён к молодёжи (18+) с преобладанием лидеров российских и мировых хит парадов. Плейлисты формируются на основе высокочастотных запросов Shazam, а также новинок Spotify и iTunes.

В эфире звучат молодёжные хиты, современная музыка, рэп, рок, хип хоп, R`n`B,дэнс, драм-н-бэйс, трип хоп, deep-house, альтернативный и индии рок, брит поп, chillout, российские артисты (от электронной музыки до русскоязычного рэпа).

В программной линейке радиостанции представлены:

Утреннее развлекательное шоу «Однажды утром с Петей и Волковой»

Авторские программы

Интерактив со слушателями

Розыгрыши призов

– Общение с нашими слушателями в социальных сетях и на нашем сайте даёт нам возможность быть в курсе самого модного и востребованного у молодёжи и включать это в наш эфир, – говорит музыкальный редактор радиостанции Денис Кораблёв. – Это большое преимущество местной радиостанции – самостоятельно формировать свою сетку, наш формат мы определяем сами, нам его никто не навязывает. Обратная связь с нашей аудиторией позволяет станции быть живым организмом, который отзывается на всё актуальное в мире музыки.

«Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой»

На новом рязанском радио каждый будний день ровно в семь будут звучать слова ведущих: «Однажды утром на ТКР ФМ с Петей и Волковой». Так называется трёхчасовое шоу, с которым город просыпается и начинает новый рабочий день.

– Шоу начинается словом «однажды», и это не случайно, – рассказал Пётр Завишо. – То, о чём мы говорим, происходит прямо сейчас или во-вот случилось! За три часа мы должны успеть рассказать о том, как сегодня Рязань встречает утро. Это информация о погоде, пробках и заторах, последние региональные новости, информационные акценты сделаны на культуру, спорт, происшествия, это анонсы событий, гороскопы и так далее! Обо всём надо сказать бодро и весело, несмотря на то, что успеть к прямому эфиру можно только встав, максимум, в пять утра, не позже. И так ежедневно – зато в окружении топовых музыкальных композиций современности! Во, как сказал!

Название «Петя и Волкова» появилось из-за имён ведущих Пётр (Завишо) и Волкова.

– И вокруг – музыка! Почти по Прокофьеву, – отметил Завишо.

Фишка нового радиошоу – непрерывное общение со слушателями в прямом эфире. По WhatsApp, по студийному телефону, при помощи сайта радиостанции.

– Другими словами, мы не просто находимся где-то в студии, мы – в городе, среди рязанцев: разговариваем с ними, выслушиваем истории из жизни, делимся наблюдениями, информацией, советами. А еще разыгрываем призы от ТКР ФМ, тут же вручаем их, фото сразу выкладываем на сайт, – рассказал Пётр Завишо.