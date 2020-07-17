Со среды, 15 июля, в Рязани начал работу светомузыкальный фонтан у Дворца торжеств на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии отмечается, что фонтан действует ежедневно с 10 до 22 часов. Правда, свет и музыка будут включаться только в выходные и праздники. Кроме того, коррективы в график работы фонтана может вносить и погода.

Администрация Рязани обратилась к горожанам с просьбой беречь фонтан, не вставать под струи и не перекрывать их, чтобы избежать поломок. Рязанцев просят не мусорить, не выгуливать на территории фонтана собак, не ездить по нему на велосипедах, а также не устраивать пикники на газонах и не употреблять алкоголь. Кроме того, жителей города попросили внимательно следить за детьми, напомнив, что воду из фонтана пить нельзя.