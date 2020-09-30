В Рязани на месяц перекроют движение по улице Советской Армии

В Рязани из-за проведения дорожно-строительных работ почти на месяц перекроют движение на участке улицы Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что движение на участке от дома №3 до улицы Большой будет закрыто с 12 часов 30 сентября до 23 часов 27 октября.

Из-за перекрытия временно изменится маршрут движения автобуса №20. Он будет ездить между остановками «Касимовское шоссе» и «кафе «Восток» по улицам Большой и Тамакова. Как в прямом, так и в обратном направлении.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута!