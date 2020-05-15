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В Рязани мужчина устроил ДТП и скрылся с места происшествия

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В среду, 13 мая, в Рязани произошло ДТП. В 17.30 около дома 10 на Куйбышевском шоссе автомобиль врезался в остановившиеся на запрещающий сигнал светофора машины. После столкновения виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Полицейские установили, что скрывшимся автомобилем управлял 49-летний житель Казани. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, суд назначил ему наказание в виде административного ареста.

Нарушитель также должен самостоятельно оплатить ремонт поврежденных автомобилей.

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