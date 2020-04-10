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В Рязани мошенники похитили с карты пенсионерки 450 тысяч рублей. 68-летней женщине позвонили якобы из банка. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что средства женщины в опасности. Чтобы не дать мошенникам завладеть ими, нужно срочно перевести деньги на резервный счёт.

Пенсионерка выполнила все указания звонившего, а на самом деле самостоятельно перевела деньги на счёт мошенника. Обнаружив на карте нулевой баланс, пострадавшая обратилась в полицию.

Оперативники занимаются установлением личности злоумышленника. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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