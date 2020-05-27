В Рязани мошенники действуют под видом сотрудников МЧС

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В Рязани появились случаи мошенничества под видом сотрудников МЧС. Неизвестные проводят с горожанами инструктаж о мерах пожарной безопасности, предлагают купить огнетушители и установить их за отдельную плату.

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает, что сотрудники ведомства не занимаются такого рода деятельностью и не оказывают платные услуги. Все инструктажи они проводят бесплатно и ничего при этом не продают.

Если неизвестный представился сотрудником МЧС, обратите внимание на его форму, попросите показать удостоверение, уточните наименование подразделения, в котором он служит, должность и служебный телефон.