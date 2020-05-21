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В Рязани мошенники действовали под видом газовщиков

7info 2
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В Рязани мошенники действовали под видом сотрудников службы, проверяющей газовое оборудование.

В полицию обратился 88-летний рязанец, проживающий на Первомайском проспекте. Он рассказал, что двое неизвестных под видом сотрудников газовой службы выманили у него 10 тысяч рублей.

Опросив пенсионера и его супругу, полицейские выяснили, что двое мужчин представились сотрудниками газовой службы. Они вошли в квартиру, сделали вид, что осматривают вентиляционные выходы и делают заключение о необходимости установки специального газоанализатора. Затем они заявили, что в квартире необходимо установить газовый аппарат за 14 тысяч рублей. Такой суммы у ветеранов не было, и мошенники согласились на 10 тысяч, за остальными обещали подойти послезавтра. Ни аппарата, ни денег, ни документов о предоставлении каких-либо услуг пожилые супруги так и не увидели.

Во дворе дома, где проживали пострадавшие, полицейские выставили пост скрытого наблюдения. В результате удалось задержать двух злоумышленников. Ими оказались мужчины 26 и 29 лет, причастные еще как минимум к одному подобному деянию.

Ещё одной пострадавшей от рук мошенников стала 81-летняя пенсионерка, проживающая неподалеку от Площади Победы. Женщина сообщила оперативникам, что поддалась на уговоры «газовщиков» и согласилась на установку прибора за 10 тысяч рублей. После этого в доме не осталось ни денег, ни прибора.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Их могут осудить на срок до пяти лет лишения свободы.

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