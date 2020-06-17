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В Рязани МКЦ и Хлебозавод №3 признаны убыточными

7info 2
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В Рязани семь муниципальных предприятий в 2019 году работали с убытком. Информацию об этом заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы предоставила администрация города.

В числе убыточных предприятий «Хлебозавод N3», «Эколозащита», Управление рязанского троллейбуса, МКЦ и другие

Прибыль получили 9 предприятий, в том числе РГРЭС, РМПТС, Водоканал, «Детское питание», Хлебозавод N1.

Средняя зарплата работников МУП в 2019 году составила 29460 рублей.

Администрация Рязани разработала ряд мер по поддержке муниципальных предприятий и увеличении эффективности их работы, сообщила начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова.

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