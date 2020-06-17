В Рязани ликвидируют несанкционированную свалку в Хамбушево

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В Рязани продолжается ликвидация несанкционированной свалки в районе Хамбушево. Она входит в федеральный проект «Чистая страна». Как сообщила на своей странице в Фейсбук Елена Сорокина, субсидии на ликвидацию отходов и рекультивацию земель выделены из областного и федерального бюджетов.

В среду, 17 июня, глава администрации города выехала на место несанкционированной свалки. Она обсудила с подрядчиками сроки проведения работ.

Рекультивация земель на этом участке будет проходить в два этапа. Сейчас здесь вывозят загрязнённый грунт и шлаковату, перерабатывают в щепу древесные отходы с использованием дробильной установки. Далее переработанная щепа останется на этой территории, будет пересыпана грунтом, начнется формирование рельефа, по периметру будет обустроена водоотводная канава.

В 2021 году на участок завезут плодородный грунт и засеют территорию свалки травой.

Далее в течение 3 лет специалисты будут наблюдать за этой территорией, вносить удобрения и рыхлить почву.

– Начнется так называемый биологический этап, когда природа сама будет работать над восстановлением экологического баланса, а мы будем ей помогать, – рассказала Елена Сорокина.