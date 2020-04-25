В Рязани курьер выследил похитителя велосипеда

-

Ночью в Рязани у курьера, занимающегося доставкой еды, украли велосипед. Свидетелем происшествия стал коллега курьера, он и обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что приехал в ресторан, чтобы забрать блюда для доставки. Он увидел, как его коллега, оставив велосипед на улице, зашел в торговый зал. А в это время неизвестный сел на его велосипед и уехал. Курьер проследил за злоумышленником.

Полицейские подъехали по указанному адресу и задержали вора. Им оказался 27-летний рязанец. Он поленился возвращаться домой из гостей пешком, а денег на такси не было. Увидев у ресторана велосипед, он решил, что это счастливый случай, и отправился домой на краденом велосипеде.

Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли. Вора могут осудить на пять лет лишения свободы.