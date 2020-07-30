Четверг, 30 июля, 2020
18.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В Рязани котёнка выбросили прямо под колёса автомобиля

7info

В Рязани неизвестные выбросили котёнка из машины на ходу. После этого кошечка попала под автомобиль и её «прокрутило». Об этом сообщается в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными

– На людей напало безумие! Мир сошёл с ума! – написала автор поста. – И вовсе ад не в пропасти… АД — тут. … На Земле. 

Кошечка по имени Глафира выжила, неравнодушные люди отвезли её в ветеринарную клинику. Сообщается, что целой у неё осталась только одна лапа. Ветеринарам пришлось провести несколько операций, ампутировать хвост. 

На лечение зоозащитники потратили почти 27 тыс рублей. Они собирают денбги, чтобы оплатить долг.

Номер карты 4817 7603 4121 8174

Привязан к номеру 89521258595

Юлия Валерьевна З.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяШкольница в Пермском крае укрылась венком с мемориала ВОВ
Следующая статьяВ Рязани открыли новую спортивную площадку

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Скончался глава Шиловского района Василий Фомин

Власть
Ушёл из жизни глава Шиловского района Василий Михайлович Фомин. О смерти отца сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. 
Узнать больше

В Рязани открыли новую спортивную площадку

Новости Рязани
В Рязани появилась новая спортивная площадка. Место для занятий спортом открыли во дворе домов № 3А и 3Ж по улице Сельских Строителей....
Узнать больше

В Рязани котёнка выбросили прямо под колёса автомобиля

Новости Рязани
В Рязани неизвестные выбросили котёнка из машины на ходу. После этого кошечка попала под автомобиль и её «прокрутило». Об этом сообщается в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

Стала известна обновлённая программа празднования Дня города в Рязани

Культура
Администрация Рязани обнародовала программу празднования 925-летия Рязани. Торжество состоится 1 августа. Несмотря на то, что массовые мероприятия в городе отменили,...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Как летом сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт

Акценты
О том, как избежать проблем и сохранить здоровым желудочно-кишечный тракт, рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Рязанской больницы №4 Ирина Ворначева.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+