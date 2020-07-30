В Рязани котёнка выбросили прямо под колёса автомобиля

В Рязани неизвестные выбросили котёнка из машины на ходу. После этого кошечка попала под автомобиль и её «прокрутило». Об этом сообщается в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными

– На людей напало безумие! Мир сошёл с ума! – написала автор поста. – И вовсе ад не в пропасти… АД — тут. … На Земле.

Кошечка по имени Глафира выжила, неравнодушные люди отвезли её в ветеринарную клинику. Сообщается, что целой у неё осталась только одна лапа. Ветеринарам пришлось провести несколько операций, ампутировать хвост.

На лечение зоозащитники потратили почти 27 тыс рублей. Они собирают денбги, чтобы оплатить долг.

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Юлия Валерьевна З.