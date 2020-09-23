Опубликована схема движения общественного транспорта из-за перекрытия моста на Ленина

Во вторник, 22 сентября, депутаты городской думы, общенные жилищные инспекторы, представители ТОС и горожане на встрече в Ресурсном центре «Дом ТОС» обсудили новое движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Фактически, исключается только одна остановка «Цирк». Однако часть автобусов будут следовать через временный остановочный пункт «Цирк» на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской. Предлагаемая схема позволит максимально сохранить транспортную доступность всех районов города, — уверяет начальник управления транспорта Андрей Михно.

Так, изменения коснутся троллейбусов №3, 5, 6, 8, 10 и автобусов №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99.

Для полноценного движения троллейбусов №3, 10 на перекрестках улицы Ленина с улицей Свободы и улицы Новой с улицей Циолковского будут реконструированы контактные сети. Это позволит осуществлять транспорту поворот налево.

— Для того, чтобы снизить транспортные заторы мы предлагаем организовать движение по трем направлениям. Первое — по улицам Почтовой, Новослободской, Посадскому переулку, улицам Лево-Лыбедская, Николодворянская. Второе направление движения будет осуществляться по улице Маяковского, а третье — по Кремлевскому валу, — сказал Андрей Михно.

В управлении транспорта заметили, что несколько дней будет проходить тестирование новых маршрутов для выявления неудобств.