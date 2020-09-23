Опубликована схема движения общественного транспорта из-за перекрытия моста на Ленина

Во вторник, 22 сентября, депутаты городской думы, общенные жилищные инспекторы, представители ТОС и горожане на встрече в Ресурсном центре «Дом ТОС» обсудили новое движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, изменения коснутся троллейбусов №3, 5, 6, 8, 10 и автобусов №7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 88, 91, 98, 99.
Для полноценного движения троллейбусов №3, 10 на перекрестках улицы Ленина с улицей Свободы и улицы Новой с улицей Циолковского будут реконструированы контактные сети. Это позволит осуществлять транспорту поворот налево.
В управлении транспорта заметили, что несколько дней будет проходить тестирование новых маршрутов для выявления неудобств.