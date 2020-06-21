В Рязани ищут пропавшего пенсионера

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В Рязани пропал 71-летний пенсионер. Информация об этом появилась в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

О судьбе 71-летнего рязанца Владимира Егоровича Панина неизвестно с пятницы, 19 июня.

Пропавший худощавого телосложения, ростом около 1 метра 75 сантиметров, волосы седые с залысинами. На пальцах рук мужчины татуировки в виде колец. Кроме того, одна из фаланг указательного пальца на правой руке повёрнута на 30 градусов.

В день пропажи Владимир Егорович был одет в синие джинсы и футболку голубого цвета. На ногах – чёрные ботинки.