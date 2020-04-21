В Рязани ищут очевидцев ДТП

В Рязани разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего 4 июля 2019 года.
Как сообщает сайт УМВД Росии по Рязанской области, в 14.25, около дома 16/37 на улице Черновицкой 57-летний мужчина за рулём ВАЗ столкнулся с «Пежо».
В результате столкновения пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Она была доставлена в больницу.
Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят звонить по телефону (4912)29-96-76 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.
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